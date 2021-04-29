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موسكو تلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي لتدني علاقاته مع روسيا

أخبار روسيا

موسكو تلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي لتدني علاقاته مع روسيا
Sputnik
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علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، أشارفيه إلى تدني العلاقات مؤخرا بين روسيا والإتحاد.

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وأشارت زاخاروفا في تدوينة على حسابها في موقع "فيسبوك" إلى ما تناقلته وسائل إعلام عن سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو من أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة".

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليقها قائلة: ينقص هذا الاقتباس الأمر الأكثر أهمية وصدقا، وهو أن ذلك كان "بفضل جهود بروكسل"، أي الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

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