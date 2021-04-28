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بلينكن: على أنقرة وحلفائنا الامتناع عن شراء أسلحة روسية ولاسيما "إس-400"

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بلينكن: على أنقرة وحلفائنا الامتناع عن شراء أسلحة روسية ولاسيما
Reuters LEAH MILLIS
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة من شراء أسلحة روسية من الآن فصاعدا، مشيرا إلى أن "هذا قد يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات".

وقال بلينكن خلال حفل بمركز الصحافة الأجنبية: "من المهم للغاية من الآن فصاعد أن تتجنب تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة شراء المزيد من الأسلحة الروسية لاسيما أنظمة إس-400 إضافية".

وأضاف: "أي معاملات كبيرة مع جهات دفاع روسية مرة أخرى يمكن أن تخضع لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات، وهذا بمنأى عن العقوبات التي فرضت بالفعل".

وأشار إلى أنه "في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن اعترافه يوم السبت بأن مذبحة الأرمن في العهد العثماني عام 1915 ترقى إلى الإبادة جماعية، لم يكن مفاجئا".

 

المصدر: "رويترز"

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