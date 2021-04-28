الكرملين: لا توجد لدينا في روسيا إحصاءات أو معطيات غير المعلنة حول كورونا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أنه لا توجد ولا يمكن أن توجد أي معطيات سرية في الإحصائيات عن تفشي فيروس كورونا في روسيا.

إقرأ المزيد

وردا على أنباء نشرتها وكالة "بلومبرغ" عن بدء الموجة الثالثة لجائحة كورونا في روسيا وذلك نقلا عما يسمى بالإحصائيات غير الرسمية للحكومة الروسية قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أولا، لا توجد ولا يمكن أن توجد هناك أي إحصاءات ثانية في هذا المجال".

وأشار إلى أن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي تنشر المعلومات بشأن عدد الإصابات الجديدة والمتوفين والمتعافين عن كورونا يوميا.

وأضاف: "لا يمكن أن يدور الحديث عن أي إحصاءات ثانية، وكل الأحاديث الأخرى فارغة ولا تتفق مع الواقع".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" سابقا نقلا عما يسمى بالإحصائيات غير الرسمية للحكومة الروسية بأن الموجة الثالثة لجائحة كورونا بدأت في روسيا.

المصدر: نوفوستي