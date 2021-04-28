الكرملين: عرض واشنطن تنظيم قمة روسية أمريكية لا يزال قيد الدراسة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تعط بعد جوابا رسميا على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الأربعاء: "لم يكن هناك أي جواب رسمي. ما زلنا ندرس هذا الاقتراح ونقيمه. لعلكم تفهمون أن الوضع يحتاج إلى دراسة معمقة، لأن تصريحات زملائنا في واشنطن عن القمة تصاحبها أحاديث عن ضرورة أن تدفع روسيا ثمنا ما وحتمية (خضوعها) لعقوبات ما".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال عن افتراض عدم تنظيم قمة بوتين - بايدن: "لا مجال هنا للافتراضات فهناك وضع محدد يحتاج إلى دراسته".

ويوم الاثنين الماضي أكد الكرملين أنه كانت هناك اقتراحات لعقد القمة الروسية الامريكية في أشهر الصيف المقبل، لكنه أشار إلى أن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن.

وفي 13 أبريل اقترح بايدن على بوتين خلال مكالمة هاتفية معه إجراء لقاء شخصي في أراضي دولة ثالثة. من جانبه ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرئيس الأمريكي اقترح على بوتين إجراء لقاء في الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: "إنترفاكس"