لأول مرة منذ سبتمبر.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ8 آلاف

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى ما تحت عتبة الثمانية آلاف، لأول مرة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 7848 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8053 إصابة في اليوم السابق) ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ 26 سبتمبر العام الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1840 حالة) وتليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (723 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 387 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 392 وفاة أمس)، فيما تماثل 8420 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و787273 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 109367 حالة وفاة و266808 حالات نشطة وأربعة ملايين و411098 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 128.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 251 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT