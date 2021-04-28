وزارتا الدفاع في روسيا وأوزبكستان تعدان برنامج شراكة بينهما

صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن وزارتي الدفاع في الاتحاد الروسي وأوزبكستان أعدتا برنامجا للشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري للفترة بين عامي 2021-2025.

وقال شويغو عن هذا البرنامج خلال محادثات محادثات مع وزير دفاع أوزبكستان باخودير كوربانوف في بخارى "إن تنفيذه سيجعل التعاون أكثر انتظاما، ويصل به إلى مستوى يتوافق مع روح علاقاتنا الخاصة. تم إعداد مثل هذه الوثيقة لأول مرة. أقترح الموافقة عليها اليوم".

ووجه شويغو دعوة لزملائه من أوزبكستان إلى حضور الفعاليات التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية هذا العام، مثل مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، والمنتدى العسكري التقني الدولي للجيش، وألعاب الجيش الدولية، التي ستقام عمليا في وقت واحد.

وقال وزير الدفاع الروسي بهذا الشأن: "لقد فعلنا ذلك خصيصا حتى يتمكن أولئك الذين يستلمون هذه المعدات، أو يحصلون عليها، أو يشغلونها، من مشاهدتها أثناء العمل في جميع مواقعنا الخاصة باختبارات الأسلحة. والأهم من ذلك، مشاركة الخبرة التي تتمتع بها اليوم القوات المسلحة الروسية في مكافحة الإرهاب".

المصدر: نوفوستي