 
مباشر
عاجل
بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح إلى إقامة علاقة جيدة معها

مدير مركز "غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يحمي من كورونا الهندي

أخبار روسيا

مدير مركز
Sputnik Ramil Sitdikov
ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات وعلم الأحياء الدقيقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa96

أعرب ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات وعلم الأحياء الدقيقة، عن ثقته بقدرة لقاح "سبوتنيك V" على مقاومة الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الهند تحصل على أول دفعة من لقاح
الهند تحصل على أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" في الـ1 من مايو

وقال غينتسبورغ لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد الطفرة الهندية أيضا لأن تلقي جرعتي هذا اللقاح يعطي مستوى عاليا من خلايا المناعة حتى ولو تغيرت الأجسام المضادة".

وفي وقت سابق كشف علماء ولاية البنغال الغربية الهندية عن نسخة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكدوا أنها طفرة ثلاثية تفوق سرعة تفشيها سرعة انتشار النسخة الأولية من الفيروس.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا