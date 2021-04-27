"الصحة العالمية": نلحظ استواء منحنى كورونا في روسيا لكن خطره ما زال قائما

أعلنت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش أن روسيا تشهد استقرار الإصابات بكورونا، وأعربت عن تأييدها لتوصيات السلطات الروسية الهادفة للسيطرة على الجائحة.

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وقالت فوينوفيتس لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "نسجل في روسيا استواء المنحنى أو تراجعا بطيئا في الإصابات لكن الوضع ليس كذلك في كل مكان.. فهناك في روسيا أكثر من 8 آلاف إصابة يوميا".

ودعت الروس إلى تنفيذ جميع توصيات السلطات الصحية وهيئة المراقبة الفدرالية في مجال حماية حقوق المستهلكين، مضيفة أن طلب ارتداء الكمامات يشمل المحصنين ضد "كوفيد-19" أيضا لكونهم قادرين على نقل الفيروس لأشخاص لم يتلقوا التطعيم.

وكان مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أفاد بأن البلاد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أبطأ زيادة يومية للإصابات منذ 27 سبتمبر الماضي.

المصدر: "نوفوستي"