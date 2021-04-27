مجهولون يضرمون النار في مبنى طائفة يهودية في موسكو

أفاد المؤتمر اليهودي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين أضرموا النار في مبنى طائفة "شامير" اليهودية في منطقة بيروفو بموسكو.

وذكر كبير حاخامات طائفة "شامير"، بيرل تسيسين، عبر بيان، أن الحادث وقع في 20 أبريل ويعتقد أنه مرتبط بيوم ميلاد زعيم ألمانيا النازية، أدولف هيتلر، مبينا أن مجهولين أضرموا النار في المبنى ورسموا الصليب المعقوف النازي على جداره.

وأضاف تسيسين أن النيران دمرت جزئيا رواق المدخل الأساسي للمبنى، وتم إلحاق أضرار مادية بمبلغ 100 ألف روبل، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وهذا هو ثاني هجوم تتعرض له طائفة "شامير"، المتواجدة في موسكو منذ حوالي 30 عاما، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث سبق أن حاول شخص يوم 20 سبتمبر 2020 اقتحام المبنى ذاته.

المصدر: وكالات روسية