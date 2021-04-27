روسيا: تصاعد محاولات قرصنة مركز "فيكتور" الخاص بلقاحات كورونا

أعلن مسؤول روسي عن تصاعد الهجمات الإلكترونية على مركز "فيكتور" الروسي المتخصص في تطوير اللقاحات الواقية من مرض "كوفيد-19" خلال العام الماضي.

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وخلال موجز صحفي، عقد اليوم الثلاثاء على منصة وكالة "روسيا سيغودنيا"، قال نيقولاي موراشوف، نائب مدير مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر: "على الرغم من ادعاءات إعلامية أجنبية حول عدم فعالية اللقاح الروسي المضاد لمرض كوفيد-19، ففي فترة تطويره جرى تسجيل تنامي الهجمات الإلكترونية على مواقع الجهة المصممة أربعة أضعاف".

وأشار موراشوف إلى أن جميع الهجمات على مركز "فيكتور"، وهو أحد أبرز المراكز الروسية المتخصصة في دراسة الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية، كانت تهدف إلى ضمان الدخول غير المرخص إلى موارد المركز المذكور بواسطة زرع برمجيات خبيثة في أنظمة "فيكتور" المعلوماتية، الأمر الذي يدل على التطلع إلى الحصول على تكنولوجيا تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأواسط أكتوبر 2020 سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "أبي فاك كورونا" الذي تم تطويره من قبل خبراء مركز "فيكتور" على أساس ثلاثة ببتيدات اصطناعية لفيروس كورونا المستجد. والببتيدات هي سلاسل قصيرة من البروتينات يستجيب لها الجهاز المناعي للجسم.

وأصبح "أبي فاك كورونا" ثاني لقاح بعد "سبوتنيك V"، تم تطويره في روسيا لمواجهة جائحة كورونا.

المصدر: "نوفوستي"