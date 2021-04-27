 
مباشر

السلطات الروسية: مناعة القطيع ضد كورونا سيتم تحقيقها بحلول سبتمبر

أخبار روسيا

السلطات الروسية: مناعة القطيع ضد كورونا سيتم تحقيقها بحلول سبتمبر
Sputnik Dmitry Astakhov
نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa3r

أعلنت السلطات الروسية أنها تتوقع تحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد بحلول شهر سبتمبر المقبل. 

إقرأ المزيد
روسيا: مناعة القطيع قد تتشكل لدى المواطنين في أغسطس المقبل
روسيا: مناعة القطيع قد تتشكل لدى المواطنين في أغسطس المقبل

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا خلال اجتماع لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، إن "الموعد التقريبي لتحقيق مناعة القطيع في روسيا الاتحادية هو سبتمير 2021"، مشيرة إلى أن المواعيد المحددة قد تتباين حسب المناطق.

وكانت غوليكوفا توقعت سابقا أن يبلغ مستوى مناعة القطيع في روسيا في أغسطس المقبل نسبة 60%.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا