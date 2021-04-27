السلطات الروسية: مناعة القطيع ضد كورونا سيتم تحقيقها بحلول سبتمبر

أعلنت السلطات الروسية أنها تتوقع تحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد بحلول شهر سبتمبر المقبل.

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وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا خلال اجتماع لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، إن "الموعد التقريبي لتحقيق مناعة القطيع في روسيا الاتحادية هو سبتمير 2021"، مشيرة إلى أن المواعيد المحددة قد تتباين حسب المناطق.

وكانت غوليكوفا توقعت سابقا أن يبلغ مستوى مناعة القطيع في روسيا في أغسطس المقبل نسبة 60%.

المصدر: "نوفوستي"