"شيوعيو روسيا" يطلبون فتح قضية جنائية ضد غورباتشوف

قال مكسيم سورايكين زعيم "شيوعيي روسيا" إن حزبه طلب من لجنة التحقيق الروسية بفرض المسؤولية الجنائية على الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف لحجبه معلومات عن كارثة تشيرنوبيل.

وأضاف: "طالب حزبنا بفتح قضية جنائية ضد غورباتشوف، لحجبه معلومات عن الانفجار الذي وقع في محطة تشيرنوبيل الكهروذرية. ويعتقد حزبنا أن غورباتشوف تقاعس بشكل إجرامي عن تنفيذ واجبته، وعطل عملية إدارة المجتمع للحادث. أرسلنا طلبا إلى لجنة التحقيق الروسية لملاحقته وتحميله المسؤولية".

ووفقا له، بعد تلقى غورباتشوف معلومات عن الانفجار في المحطة في أبريل 1986، وعن خطر الإشعاع الذي يهدد العديد من المدن في البلاد، لم يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة في الوقت المناسب، حتى يتمكن الناس من إنقاذ حياتهم ومغادرة بيوتهم في منطقة التلوث الإشعاعي.

وأكد سورايكين، أنه على الرغم من الكارثة لم يتم في موسكو ولينينغراد وسفيردلوفسك ومينسك وكذلك في كييف، إلغاء الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد العمال. وأبلغ غورباتشوف السكان بالحادث، فقط في 14 مايو.

وقال: "كان يجب على الفور، في 26 أبريل، إعلان فترة من العزلة الذاتية في جميع أنحاء البلاد تقريبا، وخاصة بعد تسجيل وجود سحابة مشعة حتى في السويد".

المصدر: نوفوستي