روسيا.. مصرع عريس ووصيفتين غرقا في حفل زفاف

انتهى حفل زفاف بمأساة في روسيا، حيث صمم العريس على أن يقود سيارته برفقة عروسه ووصيفتيها، وعبور جسر خشبي غير مخصص للسيارات فوق أحد الأنهار.

ووقع الحادث في مدينة بريمورسك شرقي روسيا، حيث تعرضت السيارة للسقوط في النهر، بعدما انهار الجسر الخشبي الذي كانت تعبره وعلى متنها 4 أشخاص، وفق ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحسب التحقيقات، عندما شعر العريس أن الجسر ينهار بسبب الوزن الزائد للسيارة، حاول الانحراف بها، لكنه لم يتمكن بسبب السرعة الزائدة.

وقالت الشرطة إن السيارة كان على متنها العريس والعروس وشقيقتاها، وعدد آخر من الضيوف وجرفت المياه في النهاية جثة العريس الذي لم يتمكن من النجاة، واثنين من الضحايا.

وكانت أبواب السيارة مقفلة لحظة وقوع الحادث، لكن النافذة الخلفية تحطمت مع انهيار الجسر، ما سمح لثلاثة ممن كانوا داخل السيارة بالنجاة.

وأصيبت العروس بفقدان للذاكرة وكدمات متفرقة وتواصل السلطات البحث منذ ستة أيام عن الجثث المفقودة، والتحقيق مستمر في الحادث.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية