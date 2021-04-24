وفاة ضابطة الاستخبارات السوفيتية البارزة زينيدا باترايفا

غيب الموت ضابطة الاستخبارات السوفيتية البارزة زينيدا باترايفا الخميس في موسكو عن عمر ناهز 99 عاما، حسبما أفادت ابنتها إيرينا.

إقرأ المزيد

وأكد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي نبأ وفاة باترايفا، مشيرا إلى "أنها مع زوجها بوربي باترايف، تركا أثرا مشرفا في تاريخ الاستخبارات الخارجية لبلادنا".

والتحقت باترايفا بجهاز الاستخبارات الخارجية عام 1943 ودخلت المدرسة العليا التابعة للجنة أمن الدولة حيث تعرفت على زوجها المستقبلي بوريس باترايف.

وفي مارس عام 1947، تم إرسال الزوجين في مهمتهما الأولى بالخارج إلى إيطاليا حيث عملت زينايدا كمترجمة تحت الاسم المستعار "تاتيانا". ثم تم نقلها إلى باريس، حيث عملت تحت ستار مترجمة للسفارة السوفيتية.

وبعد عام 1961، سافر الزوجان باترايف إلى سريلانكا ("سيلون" وقتذاك) والهند وباكستان، حيث لعبت زينايدا دور "زوجة دبلوماسي سوفيتي رفيع المستوى".

أمضى الزوجان نحو ربع قرن في ست بعثات عمل طويلة الأمد إلى الخارج، وعادا إلى الوطن لآخر مرة عام 1987 لتتفرغ زينايدا لتربية أحفادها، بينما واصل زوجها العمل في المقر الرئيسي لجهاز الاستخبارات الخارجية. وتوفي بوريس باترايف عام 2008.

المصدر: وسائل إعلام روسية