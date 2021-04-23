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الدفاع الروسية: بدء عودة القوات بعد تدريبات في جنوب وغرب البلاد

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الدفاع الروسية: بدء عودة القوات بعد تدريبات في جنوب وغرب البلاد
Sputnik
تدريبات للجيش الروسي (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن الوحدات التي شملها اختبار الجاهزية القتالية للقوات في جنوب وغرب البلاد، بدأت بالعودة إلى ثكناتها.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "في الوقت الحالي، تتحرك الوحدات والتشكيلات العسكرية إلى محطات السكك حديدية والمطارات، ويجري تحميلها على متن سفن الإنزال ومنصات السكك الحديدية وطائرات النقل العسكرية".

وأشار البيان إلى أن عملية العودة إلى مواقع مرابطتها الدائمة تشمل قوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات المحمولة جوا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن أمس الخميس عن اختتام اختبار الجاهزية القتالية لقوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية، بما في ذلك على أراضي شبه جزيرة القرم، وأمر بعودة العسكريين الذين شملهم الاختبار إلى مواقع مرابطتهم، على أن تنتهي عملية العودة بحلول 1 مايو المقبل.

المصدر: وكالات

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