وزارة الدفاع الروسية: انطلاق المرحلة الرئيسية من التدريبات في القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المرحلة الرئيسية من تدريبات قوات الدائرة العسكرية الجنوبية، وقوات الإنزال الجوي، ستتم اليوم الخميس في ميدان التدريب "أوبوك" في القرم.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن هذه التدريبات، تجري في إطار اختبار الاستعداد القتالي للجيش الروسي، خلال فترة الشتاء.

ونوه البيان، بأن ميدان "أوبوك"، يقع على بعد 60 كيلومترا من مدينة فيودوسيا و 40 كيلومترا من مدينة كيرتش.

وأضاف البيان: "ستشارك في التدريبات العملية، وحدات من مختلف صنوف الأسلحة، وكذلك القوات الجوية والدفاع الجوي، والسفن الحربية وسفن الدعم والوحدات العسكرية للقوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وكذلك بعض السفن الحربية التابعة لأسطول بحر قزوين، وكذلك وحدات من قوات الإنزال الجوي".

في أوائل أبريل الجاري، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بدء عمليات التفتيش والاختبار للجاهزية القتالية لقوات الجيش، بعد نتائج فترة التدريب الشتوي.

المصدر: نوفوستي