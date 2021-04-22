 
مباشر

روسيا تطلق أول قمر "غلوناس كا 2" من الجيل الجديد في الربع الأخير من 2021

أخبار روسيا

روسيا تطلق أول قمر
Sputnik EVGENY BIYATOV
جهاز "غلوناس كا" من الجيل الجديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8mq

أعلن المدير العام لمؤسسة "ريشيتنيف" لأنظمة الأقمار المعلوماتية الروسية، نيكولاي تيستوييدوف، أن أول قمر للملاحة من الجيل الجديد "غلوناس كا 2" سيطلق هذا العام.

وأوضح تيستوييدوف أن عملية الإطلاق مخطط لها في الربع الأخير من العام الجاري 2021.

إقرأ المزيد
أحد أقمار منظومة
أحد أقمار منظومة "غلوناس" يعود للعمل بعد إصلاحه

وأكد المدير إتمام توريدات الأجهزة الخاصة بالقمر الصناعي، وأنه في الوقت الراهن خاضع لتجارب تستغرق عدة أشهر.

يذكر أن "غلوناس كا 2" هو جيل جديد من أقمار منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة.

وفي العام الماضي تم تأجيل إطلاق قمر جديد إلى عام 2021، حيث أظهرت التجارب ضرورة مزيد من الأعمال على تطوير الأجهزة للقمر.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا