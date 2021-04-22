روسيا تطلق أول قمر "غلوناس كا 2" من الجيل الجديد في الربع الأخير من 2021

أعلن المدير العام لمؤسسة "ريشيتنيف" لأنظمة الأقمار المعلوماتية الروسية، نيكولاي تيستوييدوف، أن أول قمر للملاحة من الجيل الجديد "غلوناس كا 2" سيطلق هذا العام.

وأوضح تيستوييدوف أن عملية الإطلاق مخطط لها في الربع الأخير من العام الجاري 2021.

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وأكد المدير إتمام توريدات الأجهزة الخاصة بالقمر الصناعي، وأنه في الوقت الراهن خاضع لتجارب تستغرق عدة أشهر.

يذكر أن "غلوناس كا 2" هو جيل جديد من أقمار منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة.

وفي العام الماضي تم تأجيل إطلاق قمر جديد إلى عام 2021، حيث أظهرت التجارب ضرورة مزيد من الأعمال على تطوير الأجهزة للقمر.

المصدر: "تاس"