الكرملين: من غير المجدي الحديث مع روسيا بلهجة المطالب

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تقبل مطالب توجهها إليها دول أخرى، وهذا ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى البرلمان.

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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستنظر في مطالبة براغ بإعادة الدبلوماسيين التشيك المطرودين من روسيا: "اليوم بالذات تحدث الرئيس بوتين في رسالته عن عدم جدوى الحديث معنا بلهجة المطالب".

الخارجية الروسية: الحديث مع السفير التشيكي لم ينته

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "تاس"، إن الوزارة ستعاود الحديث مع السفير التشيكي لدى موسكو فيتيزسلاف بيفونكا غدا الخميس.

Sputnik وزارة الخارجية الروسية

وبحسب زاخاروفا فإن تصريحات بعض الساسة في التشيك تدل على أنهم يريدون "تحويل قصص كافكا إلى واقع" (في إشارة إلى روايات الكاتب التشيكي فرانز كافكا المعروف بكتاباته الكابوسية). وأضافت: "ننصح براغ بترك لغة الإنذارات لاستخداما بين أعضاء حلف الناتو، أما روسيا فهذه النبرة غير مقبولة في التواصل معها".

وكان وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولغانيك قال اليوم إن طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا من موسكو ردا على طرد 18 دبلوماسيا من براغ، قد شل عمل السفارة التشيكية في العاصمة الروسية. وقال الوزير: "على روسيا أن تضمن عودة جميع موظفي سفارة التشيك المطرودين إلى موسكو قبل الساعة 12:00 من يوم الغد. أما إذا لم يتمكن الدبلوماسيون من العودة إلى موسكو فسوف أتخذ قرارا في الساعة 12:00 من يوم الغد بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في براغ إلى مستوى يناسب التعداد الحالي لموظفي السفارة التشيكية في موسكو".

وفي 17 أبريل أفاد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش بأن سلطات بلاده تشتبه بضلوع الاستخبارات الروسية بانفجار في مستودع ذخيرة في بلدة فربيتيتسي في العام 2014. وقامت السلطات التشيكية بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد. وردّت روسيا بإعلان 20 من موظفي السفارة التشيكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وقد غادروا روسيا.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"