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موسكو تحذر التشيك من المساس بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في براغ

أخبار روسيا

موسكو تحذر التشيك من المساس بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في براغ
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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حذرت وزارة الخارجية الروسية سلطات جمهورية التشيك من المساس بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في براغ على خلفية التوتر الأخير في العلاقات بين البلدين.

وطالبت السلطات التشيكية روسيا بـ "إعادة" جزء من قطعة الأراضي التابعة للسفارة الروسية في براغ.

وردا على ذلك، أشارت الخارجية الروسية إلى أن قطع الأراضي المذكورة تم تخصيصها للبعثة الدبلوماسية السوفيتية في مطلع السبعينات على أساس اتفاقيات ثنائية بين تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي، لا تزال سارية المفعول.

وأضافت الخارجية أنه في وقت سابق كان الجانبان يستخدمان آلية مشاورات الخبراء لتسوية أي خلافات بشأن العقارات والممتلكات واستخدام قطع الأراضي، مؤكدة أن "الأدوات للحوار المهني موجودة لدينا".

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وتابعت قائلا: "إذا أقدمت براغ... على استخدام أي أدوات أخرى، نود التذكير بأن لدى الجانب التشيكي ممتلكات كثيرة أيضا بوسط العاصمة الروسية".

ويأتي ذلك على خلفية اتهام جمهورية التشيك لروسيا بتفجير مستودعات للذخيرة على الأراضي التشيكية في عام 2014، وطردها 18 دبلوماسيا روسيا اتهمتهم بالعمل لصالح الاستخبارات الروسية.

ورفضت موسكو الاتهامات التشيكية لها واصفة إياها بغير المبررة، وطردت 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على خطوة براغ.

المصدر: "تاس"

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