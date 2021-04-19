بدء تدريبات ضخمة للبحرية الروسية في المنطقة القطبية الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء تدريبات كبيرة لسفن الأسطول الشمالي الروسي في المنطقة القطبية الشمالية.

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وأوضحت الوزارة أن التدريبات تجري تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال نيقولاي يفمينوف، وتشارك فيها سفن حربية وغواصات نووية وغواصات تدار بوقود الديزل، وأنظمة مضادة للطيران.

وذكرت وزارة الدفاع أن التدريبات ستركز على "ضمان أمن المنشآت الاقتصادية الروسية في المنطقة القطبية الشمالية، وإجراء عمليات الإنقاذ والإغاثة في البحر"، إلى جانب "التعامل مع أزمات وحماية الممرات البحرية".

المصدر: "نوفوستي"