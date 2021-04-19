دبلوماسيون تشيك يحزمون أمتعتهم استعدادا لمغادرة روسيا بطلب من موسكو

رصدت عدسات وسائل إعلام الاستعدادات الجارية في سفارة براغ بموسكو تمهيدا لتطبيق قرار السلطات الروسية ترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا من أراضيها.

ويظهر فيديو نشرته وكالة "نوفوستي" نقل أمتعة الدبلوماسيين الذين أعلنتهم روسيا أشخاص غير مرغوب فيهم، داخل حاويات إلى شاحنة، من مقر السفارة التشيكية.

وأشارت الوكالة إلى زيادة عدد السيارات أمام السفارة، بالإضافة إلى وصول حافلة صغيرة إلى المبنى.

وطالبت الخارجية الروسية 20 من موظفي السفارة التشيكية في موسكو مغادرة البلاد حتى نهاية اليوم، ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا بدعوى تورط موسكو في انفجار دوى في مخزن أسلحة بقرية فربيتيتسي عام 2014.

المصدر: نوفوستي