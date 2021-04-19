حملة أمنية واسعة على صانعي الأسلحة بشكل غير شرعي في روسيا (فيديو)

شن جهاز الأمن الفدرالي الروسي حملة استهدفت أشخاصا يصنعون الأسلحة النارية بشكل غير شرعي في ورشات منزلية وأقبية تحت الأرض، وشملت الحملة 55 منطقة سكانية في 21 كيانا روسيا.

وتمكن جهاز الأمن الفدرالي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، من مصادرة 222 مسدسا ورشاشا وقذائف مدفعية وقنبلة يدوية، ووقف عمل 27 ورشة تحت الأرض.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز تم تنفيذ الحملة في جميع أنحاء البلاد، وشملت موسكو والمناطق المجاورة لها، وكذلك مقاطعة فولوغدا وبسكوف في الشمال، وإنغوشيا وقراتشاي - شركيسيا في الجنوب، وإقليم بريموري وخاباروفسك في الشرق.

المصدر: نوفوستي