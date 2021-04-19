مركز الأرصاد الجوية الروسي عن صيف هذا العام.. متى سيأتي وكيف سيكون؟

قال رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا، إن توقعات الطقس الأولية تشير إلى أن الصيف القادم سيكون دافئا في معظم أنحاء الاتحاد الروسي.

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وقال فيلفاند في تصريح بهذا الشأن: "نعم، من المتوقع أن يكون الصيف دافئا. ولكن هذه ليست توقعات مؤكدة، نعطيها، على سبيل المثال، لمدة خمسة أيام.. هذه مشروطة، وسنقوم بتوضيح وتفصيل هذه التوقعات".

وأشار المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي إلى أنه ليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كان الصيف القادم في روسيا سيأتي مبكرا أم متأخرا، لافتا إلى أن "كل منطقة من خطوط العرض، حتى في نفس المنطقة، لها معاييرها الخاصة، لذلك لا يوجد تعريف مناخي للصيف. هناك مفهوم للموسم السينوبتيكي الطبيعي، لكن الصيف يرتبط بتغيير في الدورة الجوية مع حدوث تغيير في تفاعل درجة حرارة المحيط، أي أن هذا ليس هو المعيار نفسه عندما يمكن للمرء أن يقول، على سبيل المثال، أن درجة حرارة معينة تعني أن الصيف قد بدأ".

ولفت فيلفاند إلى أن خبراء الأرصاد الجوية يقسمون الصيف إلى نصفين، لكن لا توجد تواريخ واضحة لبداية الموسمين، مشيرا إلى أن "الصيف ينقسم إلى فترتين، النصف الأول من الصيف والنصف الثاني من الصيف. ويرجع ذلك إلى تغيير في التداول. في المتوسط ​​، يبدأ النصف الأول من الصيف في فترة الخمسة أيام الثانية في شهر مايو، ويبدأ النصف الثاني بين أواخر يونيو وأوائل يوليو. لكن هذا متوسط ​​القيمة، إنه متغير للغاية. يحدث زائد أو ناقص أسبوعين".

المصدر: تاس