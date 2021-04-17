هيئة الأمن الفدرالية الروسية تنشر فيديو للحظة القبض على القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ

نشرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية مقطع فيديو يوثق عملية إلقاء القبض على القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ، ألكسندر سوسونيوك.

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ويظهر الفيديو عناصر في هيئة الأمن الفدرالية وهم يحتجزون سوسونيوك في مطعم بسان بطرسبورغ بعد تلقيه أجهزة إلكترونية، حيث أوضح أحد المشاركين في العملية أن الدبلوماسي الأوكرانية تم القبض عليه بسبب "التجسس وجمع المعلومات السرية".

كما وثق الفيديو عمليات استجواب في أحد المراكز الأمنية حيث قال شاهد عيان ظهر في المقطع إن القنصل الأوكراني "كان يبحث عن قواعد بيانات حول مواطني روسيا" بينها المعطيات التي جمعتها هيئة الأمن الفدرالية والمعلومات حول السجلات الإجرامية وعناوين أماكن الإقامة وأرقام السيارات.

وسبق أن أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز سوسونيوك لبعض الوقت يوم 16 أبريل خلال لقائه مواطنا روسيا للحصول على معلومات سرية، ولاحقا ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر الدبلوماسي الأوكراني شخصية غير مرغوب فيها وطلبت أن يغادر أراضي روسيا خلال 72 ساعة.

المصدر: وكالات