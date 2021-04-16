واشنطن: نريد علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد "علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها" مع روسيا.

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وتأتي تصريحات بساكي تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستعتبر 10 دبلوماسيين أمريكيين شخصيات غير مرغوب فيها، ضمن إطار ردها على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وفي وقت سابق من الخميس أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت.

المصدر: "رويترز" + RT