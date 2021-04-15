سباق بين فرق الدوريات في منافسة "حارس النظام" للجيش الروسي.

أجرت وزارة الدفاع الروسية خلال الفترة من 10 إلى 15 أبريل في ميدان ألابينو بمقاطعة موسكو سباقا لفرق الدوريات ضمن منافسة "حارس النظام" العسكرية.

ووصفت الوزارة هذه المرحلة من المنافسة، التي أجرتها الدائرة العسكرية الغربية بمشاركة 12 فريقا من قوات مختلفة، بأنها كانت بين الأكثر إثارة، حيث تنافست فرق الدوريات في الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية والقدرات النارية وإلقاء القنابل اليدوية.

كما أظهرت فرق الدوريات مهاراتها في قيادة السيارات في ظروف خطيرة وخلال محاكاة أعمال قتالية إضافة إلى توقيف مخالفين.

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

المصدر: RT