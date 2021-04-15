جنوب سيبيريا يشهد افتتاح مباريات التسلّق العسكري

شهدت جبال سايان بجنوب سيبيريا يوم 14 أبريل مراسم افتتاح المسابقات الدولية العسكرية للتسلق والتزلج الجبلي وذلك في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي – 2021".

وشارك في المراسم المسؤولون في إدارة الرياضة العسكرية في القوات المسلحة الروسية وإدارة نادي الجيش وكذلك المشاركون في المسابقات والضيوف.

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وقد شهدت مراسم الافتتاح رفع أعلام الدول المشاركة في المسابقات وعلم الألعاب العسكرية الدولية وذلك برفقة الأوركسترا العسكري التابع لإحدى الوحدات العسكرية الجبلية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي.

يذكر أن المباريات تجري في مركز"يرغاكي" للتدريب العسكري الرياضي. وقد خضع كل المشاركين في المباريات للفحص الطبي وتسلموا أسلحة شخصية، ثم فحص أعضاء لجنة التحكيم جاهزية الأسلحة والتجهيزات التي تزود بها المشاركون.

يذكر أن سباقات التسلق العسكري والتزلج الجبلي تجري بمشاركة فرق عسكرية تمثل روسيا والصين وقرغيزيا وأبخازيا وأوزبكستان وطاجكستان وكذلك الفريق العسكري النسائي التابع لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT