تقرير لمجلة أمريكية حول كيفية هبوط قوات خاصة روسية وباكستانية من الجو من دون مظلات!

أفردت مجلة National Interest الأمريكية مساحة على صفحاتها للحديث عن كيفية هبوط قوات روسية وباكستانية من الجو خلال مناورات مشتركة جرت نهاية العام الماضي.

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وذكرت المجلة أن مظليين روس وباكستانيين شاركوا خلال التدريبات العسكرية المشتركة للصداقة 2020 في تمرين على الإنزال الجوي وصفته بـ "الفريد".



وقال تقرير بالخصوص إن ما جعل هذا التمرين العسكري لافتا يتمثل في أن رجال القوات الخاصة الروس والباكستانيين "لم يستخدموا المظلات بالفعل، لكن بدلا من ذلك استعملوا أسلوب الحبل السريع من المروحيات التي كانت تحلق عاليا فوق الأرض".

ونقلت المجلة الأمريكية عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان بالمناسبة إن عسكريين من روسيا وباكستان طبقوا أسلوب الهبوط من دون مظلات من طائرات مروحية محلية الصنع كجزء من مناورة الصداقة العسكرية الروسية الباكستانية المشتركة 2020".

ولفتت المجلة إلى أن هذا التمرين الذي شارك فيه 150 عسكريا من سرية العمليات الخاصة التابعة للوحدة رقم 49 للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية وقوات العمليات الخاصة الباكستانية، جرى في ساحة تدريب العمليات الخاصة في تاربيلا في باكستان.

وقال التقرير إن طائرات مروحية من طراز "مي – 17"، وهي النسحة التصديرية للمروحية الروسية "مي – 8"، حلقت خلال التدريبات على ارتفاع 20 مترا، بينما هبطت قوات الكوماندوز الروسية والباكستانية المحمولة جوا باستخدام حبال خاصة، كما تدرب المظليون بعد الهبوط، على الدفاع عن منطقة الإنزال وصد "هجوم إرهابي".

وأوضح التقرير أن تدريبات الصداقة الروسية الباكستانية المشتركة تُقام سنويا منذ عام 2016 بالتناوب في كل من الدولتين، وأن نحو سبعين جنديا من وحدة القوات الخاصة الروسية شاركوا في المناورات الأخيرة في التدريبات التي جرت على ثلاث مراحل.

المصدر: nationalinterest.org