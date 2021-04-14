بوتين يكشف عن حالته بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة صحية جيدة ولم يظهر لديه أي أعراض عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار بوتين للصحفيين إلى أنه خضع للتطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح قبل 10 دقائق فقط من مشاركته في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية اليوم الأربعاء، مضيفا: "كما ترون، كل شيء على ما يرام، دون أي أعراض جانبية. لا أشعر إطلاقا بأنني تلقيت أي لقاح".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الأطباء أكدوا له ظهور "استجابة مناعية جيدة" بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وأقر مبتسما بأنه لا يعرف ما هو المقصود بهذه العبارة.

وتلقى بوتين الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 مارس، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.

المصدر: RT