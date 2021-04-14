الكرملين: لقاء السفير الأمريكي بمساعد الرئيس الروسي لا يعني بدء التحضير لقمة بوتين - بايدن

لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بدء أي تحضيرات لعقد قمة روسية أمريكية بعد لقاء السفير الأمريكي جون سوليفان مع يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

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وخلال موجز صحفي يومي قال بيسكوف: "صحيح أنه التقى مع أوشاكوف، ومما تناوله اللقاء أن المبادرات التي تم طرحها يجب أن ترافقها الأعمال".

ورد بيسكوف بنفي على سؤال عما إذا كان هذا اللقاء يعني بدء تحضيرات لقاء بين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

المصدر: "إنترفاكس"