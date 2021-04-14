شويغو يروي كيف كاد دب أن يفسد مناورة فريدة لسلاح الغواصات

روى وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية سيرغي شويغو في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية حادثة لافتة خلال بعثة "أومكا – 2021" الأخيرة.

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وكانت ثلاث غواصات نووية قد ظهرت في وقت واحد من تحت الجليد في إطار تدريبات بحرية بالمنطقة.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الأماكن التي ظهرت فيها الغواصات حددت بوتد عليه أعلام صغيرة، إلا أن دبا "حفر في أحد هذه الأوتاد ودار حولها لفترة طويلة. فاضطررنا إلى إبعاده، لأن الغواصة كان يجب أن تطفو من الأسفل، وكان الدب يقف تماما في نفس المكان. إن الدببة موجودة هناك وتتمتع بالحرية".

وتابع شويغو سرد ملابسات مغامرة الدب بالقول: "بالمحصلة اخترقت الغواصة الجليد في المكان المحدد بالضبط"، مضيفا أن الشماعة، بعد أن طفت الغواصة، كانت على سطحها.

يشار لى أن سِمك الجليد الذي حطمته الغواصات يبلغ مترا ونصف المتر، وظهرت الغواصات الثلاث في منطقة نصف قطرها 300 متر فقط.

البعثة المشار إليها بدأت الحملة منذ 20 مارس بمشاركة الجمعية الجغرافية الروسية في أرخبيل فرانز جوزيف لاند وجزيرة ألكسندرا لاند والمنطقة المائية المجاورة المغطاة بجليد صلد.

المصدر: نوفوستي