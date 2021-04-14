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باتروشيف: الغرب يدعم تدريب قوات خاصة في أوكرانيا قد تستخدم لشن هجمات إرهابية في روسيا

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باتروشيف: الغرب يدعم تدريب قوات خاصة في أوكرانيا قد تستخدم لشن هجمات إرهابية في روسيا
Sputnik Grigory Sysoev
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن مراكز لتدريب أفراد قوات خاصة قد تستخدم لشن هجمات إرهابية في روسيا تم نشرها في أوكرانيا بدعم غربي.

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وقال باتروشيف خلال اجتماع حول ضمان الأمن القومي في أراضي شبه جزيرة القرم الروسية إنه "بدعم من الممولين الغربيين أقيمت في أراضي أوكرانيا مراكز لتدريب قوات خاصة. وليس من المستبعد أن يتم توجيه خريجي هذه المراكز بالتحضير لشن هجمات إرهابية ليس في روسيا فحسب، بل وفي أراضي دول أخرى".

المصدر: "نوفوستي"

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