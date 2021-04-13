الكرملين يجيب عن سؤال حول المحادثة بين بوتين وعلييف

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن قضية اكتشاف صواريخ "إسكندر- إم" في قره باغ تبحث في الإطار العسكري.

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وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد قال في وقت سابق إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات عن العثور على شظايا صواريخ "إسكندر إم" في قره باغ، وأن باكو بعثت رسالة رسمية إلى موسكو بهذا الشأن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى هذه الرسالة، وما إذا كان هذا الموضوع قد نوقش بالفعل خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين: "يوجد حوار مكثف من قبل العسكريين، يتم في إطاره بحث جميع القضايا ذات الصلة".

أذربيجان كانت أعلنت أنها عثرت على شظايا من صواريخ "إسكندر-إم"، التي استخدمتها أرمينيا، بحسب باكو، خلال التصعيد في قره باغ خريف عام 2020.

وعرضت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام "أناما" شظايا للصواريخ، مشيرة إلى العثور على شظايا صاروخين في مدينة شوشة في 15 مارس الماضي أثناء تطهير المنطقة من الألغام.

وأشارت هذه الوكالة إلى أن العمل يجري الآن لتحديد التعديلات على الصواريخ، لكنها لم توضح في الوقت ذاته على أي أساس جرى التوصل إلى استنتاج أنها استخدمت في خريف عام 2020.

المصدر: نوفوستي