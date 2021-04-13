كورونا في روسيا.. 8,1 ألف إصابة و338 وفاة خلال يوم

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 8173 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضا من 8320 في الإحصائية السابقة، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 338 بعدما كان 277 أمس الاثنين.

وارتفعت بذلك الحصيلة التراكمية للإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و657883 حالة، منها 103601 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وأضاف التقرير، أن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 4 ملايين و281776 شخصا بعد تماثل 9611 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 272506 حالات نشطة.

وفي العاصمة موسكو واصل عدد الإصابات الجديدة تراجعه إلى 1872 اليوم من 1833 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 58 بعدما كان 54 أمس.

وحافظ مؤشر الإصابات اليومية في مدينة بطرسبورغ على استقراره بتسجيل 701 حالة مقابل 706 أمس، مع انخفاض الوفيات من 34 إلى 30.

المصدر: RT