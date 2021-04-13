سيناتور روسي يدعو الروس الذين خططوا لعطلهم في تركيا لإظهار حبهم للوطن

دعا نائب مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، الروس الذين كانوا يخططون لقضاء عطلتهم في تركيا "لإظهار حبهم لوطنهم والتخلى عن الاستجمام في البلد الذي أعلنت سلطاته رفضها "ضم" القرم.

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وكتب كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "بغض النظر عن موقف السلطات يجب أن يكون هناك تضامن مدني. وفي مثل هذه الحالات بالذات يتم اختبار حب الأمة للوطن، وذلك بغض النظر عن الخطط الموجودة للاستجمام. وسيكون ذلك إجابة قوية حقيقية لمجتمعنا على تصريح رئيس الدولة التي تدعو المواطنين الروس للاستراحة في أراضيها وتأمل بحبهم للبحر الدافئ وليس بحبهم للوطن".

وذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن سابقا أن تركيا لن تعترف بـ "ضم" شبه جزيرة القرم إلى روسيا وتؤيد وحدة أراضي أوكرانيا.

وأضاف: "أدلى أردوغان بتصريحه هذا بعد أن خطط الناس إجازاتهم وبالطبع كان لديهم الحق الكامل في عمل ذلك. لكن أريد أن يعتبر ولو جزء منهم وليس كلهم بعد هذا التصريح أنه أمر مستحيل بالنسبة لهم الاستجمام في البلد الذي يتعدي على حقوق وحريات الملايين من المواطنين الروس، وذلك وفق خيارهم الخاص وليس بسبب إلغاء الرحلات".

وأشار السيناتور الروسي إلى أنه قد ظهرت إحصائيات تدل على أن إلغاء الرحلات الجوية إلى تركيا سيتناول نحو 500 ألف مواطن روسي قد حجزوا الرحلات إلى هذا البلد.

المصدر: نوفوستي