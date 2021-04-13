لوم روسي على تجاهل الأمريكيين ذكر اسم غاغارين..

وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "فاقدة للذاكرة" بعد أن تجاهلت في منشور عن أول رحلة مأهولة إلى الفضاء ذكر رائد الفضاء الأول، يوري غاغارين.

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وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على صفحتها في "فيسبوك" باللغة الروسية بالمناسبة أن العالم يحتفل اليوم بالذكرى الستين لوصول الإنسان إلى الفضاء.

وعلاوة على عدم ذكر اسم غاغارين، لم يشر المنشور أيضا إلى أن أول دولة أرسلت إنسانا إلى الفضاء كانت الاتحاد السوفيتي، فيما أظهرت الصورة المرفقة أحد رواد الفضاء الأمريكيين مع العلم الأمريكي على كم بدلة الفضاء الخاصة به.

وقالت السفارة الروسية في تعليق بهذا الشأن: "نلاحظ مع الأسف أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها وزارة الخارجية الأمريكية فاقدة للذاكرة بتاريخ استكشاف الفضاء".

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت 12 أبريل يوما عالميا لرحلات البشر إلى الفضاء تخليدا لذكرى رحلة غاغارين التي جرت قبل 60 عاما وأنجزت من خلالها في عام 1961 أول دورة حول الأرض في تاريخ البشرية.

كما أبلغت السفارة "الزملاء النسائين" أن بإمكانهم رؤية تمثال نصفي لغاغارين في المتحف الوطني للملاحة الجوية في واشنطن، وأن تماثيل لغاغارين تنتصب أيضا في كليفلاند وكولورادو سبرينغز ونيويورك وهيوستن وشيكاغو.

وتطرق الدبلوماسيون الروس أيضا إلى رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس الأمريكي جون كينيدي إلى الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف بعد رحلة غاغارين، والرحلة الأخيرة لرائد الفضاء التابع لناسا مارك فاندا هوي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز، التي سميت على شرف أول رائد فضاء أرضي.

وأعربت السفارة الروسية عن الأمل في "أن تساعد الحقائق المعروضة، الدبلوماسيين الأمريكيين على عدم التردد في نطق اسم أول رائد فضاء على الأرض بصوت مسموع".

المصدر: نوفوستي