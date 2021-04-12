مصرع إطفائي في حريق بمبنى تاريخي في بطرسبورغ

لقي رجل إطفاء مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح في حريق كبير نشب في مصنع تاريخي للنسيج في مدينة بطرسبورغ الروسية اليوم الاثنين.

وحسب هيئة الطوارئ المحبلية، فإن الحريق اجتاح كل الطوابق الستة لمبنى "نيفسكايا مانوفاكتورا" الذي يعود بناؤه للعام 1861، ما أدى إلى انهيار السقف والهياكل الداخلية له وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة فوق الموقع.

وذكرت السلطات أنه تم إجلاء 40 شخصا من المبنى المنكوب إثر اندلاع الحريق، وقتل قائد مجموعة وحدة إطفاء أثناء مكافحة النيران، فيما تعرض عنصران آخران لحروق تبلغ مساحتها ما بين 40 و50% من الجسم، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

🔥🔥Стало известно имя погибшего на "Невской мануфактуре" пожарного - это командир отделения 64-й части Илья Белецкий, рассказали РИА Новости в экстренных службах. pic.twitter.com/no6g1TeLzh — Nadejda S (@sornadejda53) April 12, 2021

وتحدثت تقارير في وقت لاحق عن وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه إلا أن الطوارئ نفت صحتها.

وتشارك في إخماد الحريق أكثر من 100 رجل إطفاء و400 قطعة من الآليات، بما في ذلك الطيران.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحريق قد يكون سببه ماسا كهربائيا، فيما ساعدت الريح الشديدة في سرعة انتشار النيران.

ومصنع النسيج أسسه التاجر البريطاني جيمس تورنتون عام 1841، وأممت السلطات الشيوعية المصنع عام 1918، ليستأنف الإنتاج عام 1921، قبل أن يتم بيعه للقطاع الخاص عام 1992.

وخلال السنوات الأخيرة، تواصل إنتاج النسيج في جزء من المبنى، فيما تم تأجير معظم أجزائه لجهات أخرى.

المصدر: وكالات