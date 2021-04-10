روسيا تطالب "فيسبوك" برفع قيود عن بث لـ RT حول الذكرى الـ 60 لتحليق يوري غاغارين

طالبت السلطات الروسية شركة "فيسبوك" برفع القيود عن بث مباشر نظمته قناة RT الروسية يوم الجمعة مع ثلاثة رواد فضاء روس بمناسبة مرور 60 عاما على تحليق يوري غاغارين التاريخي.

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وجاءت هذه المطالبة بعد أن قامت إدارة المنصة الإلكترونية الأمريكية بحجب البث المباشر مع رواد الفضاء أندريه بوريسينكو وسيرغي ريازانسكي وآنا كيكينا، والذي تم تنظيمه من قبل الحساب الرسمي لـ RT على "فيسبوك" بزعم وقوع انتهاك لحقوق النشر.

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات والتقنيات المعلوماتية ووسائل الإعلام (روسكومنادزور) إنها بعثت رسالة إلى إدارة شركة "فيسبوك" طالبت فيها "برفع كل القيود وشرح أسباب حجب البث المباشر المكرس لإحياء الذكرى الـ 60 للرحلة الفضائية التي قام بها يوري غاغارين".

وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه التصرفات "تنتهك المبادئ الأساسية لحرية نشر المعلومات وتعتبر عملية رقابة تعرقل الوصول إلى مواد عن إنجازات روسيا في الفضاء وتطور التكنولوجيا والعلم الوطنيين اللذين جعلا ممكنا تحقيق أول رحلة بشرية إلى الفضاء في التاريخ".

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وتكررت في الأشهر الأخيرة حوادث حجب الحسابات الروسية من قبل المنصات الإلكترونية الأجنبية، ومنها قيام "فيسبوك" بحجب حساب وكالة Baltnews بدون شرح أسباب هذا الإجراء، وحجب مقابلة أجرتها قناة RT France مع أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، وقيام منصة "تويتر" بتصنيف مادة لـ RT حول موضوع الانتخابات الأمريكية بأنها قد تكون "مضللة".

المصدر: RT