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بيسكوف: بوتين أوضح لميركل أن تحريك القوات عبر أراضي الاتحاد الروسي شأن داخلي

أخبار روسيا

بيسكوف: بوتين أوضح لميركل أن تحريك القوات عبر أراضي الاتحاد الروسي شأن داخلي
Sputnik
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح في محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن روسيا حرة في تحريك وحداتها العسكرية في أراضيها حسب تقديرها.

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أعلن عن ذلك دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية في معرض تعليقه على دعوة ميركل خلال محادثة مع الرئيس الروسي، لعدم تعزيز تواجد القوات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "قدم الرئيس الإيضاحات الضرورية، أولا نحن أحرار تماما في نقل قواتنا المسلحة وأي وحدات عبر أراضي الاتحاد الروسي وفقا لتقديرنا. وثانيا، أوكرانيا الآن من المحتمل أن تتحول إلى منطقة غير مستقرة للغاية، وأي دولة لديها منطقة غير مستقرة وخطيرة ومتفجرة بالقرب من حدودها، تتخذ تدابير لضمان أمنها".

المصدر: تاس

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