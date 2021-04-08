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الدفاع الروسية: 45 طائرة أجنبية استطلعت قرب أجواء روسيا

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: 45 طائرة أجنبية استطلعت قرب أجواء روسيا
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
رصد طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 45 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأفادت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع يوم الخميس، بأن الرادارات الروسية رصدت 35 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل المراقبة الروسية تابعت تحليقات كل الطائرات الأجنبية، وأنه لم يحدث أي انتهاك لأجواء روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد الاتهامات لروسيا من الدول الغربية بتحريك قواتها إلى حدود أوكرانيا، فيما تؤكد موسكو أن تحركات الجيش الروسي داخل الأراضي الروسية لا تهدد أحدا.

المصدر: تاس

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