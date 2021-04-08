رئيس الدوما الروسي: الوضع حول "زوم" ليس الأخير من نوعه ويؤكد ضرورة الاعتماد على البرمجيات المحلية

حذر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين من أن الوضع حول تطبيق "زوم" للتواصل المرئي ليس الحالة الأخيرة للإخلال بحقوق المستهلكين الروس من قبل شركات التكنولوجيا الأجنبية.

وذكر رئيس الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي، عبر قناته في تطبيق "تلغرام" اليوم الخميس، أن الوضع الحالي حول تطبيق "زوم" الأمريكي يثير قلقا اجتماعيا واسعا، خاصة وفي ظل بروز أهمية خدمات الاتصال المرئي في ظروف الجائحة، معربا عن قناعته بضرورة مناقشة هذا الوضع لأن ذلك يزيد من الاهتمام بشركات تكنولوجيا المعلومات الروسية.

وأكد فولودين أن هناك برمجيات روسية قادرة على التنافس مع "زوم"، مشددا على أن هذه المسألة تؤكد صحة سياسة الاستعاضة عن الواردات في مجال البرمجيات.

وتابع: "يتعين على الشركات الروسية استخدام البدائل الروسية فقط، وهذه المسألة لا تخص الاقتصاد فحسب بل والأمن.. إنها ليست الحالة الأخيرة التي يواجه فيها المستهلكون الروس الإخلال بحقوقهم على أيدي شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية، ومن الأفضل لنا أن نكون مستعدين لذلك".

وشدد رئيس مجلس الدوما على أن روسيا مستعدة للحوار مع شركات "أي تي" الأجنبية، لكن محاولات هذه الشركات إملاء شروطها غير مقبولة.

وأشار فولودين إلى تبني سلسلة قرارات تشريعية رامية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا، مؤكدا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتطوير خدمات الإنترنت المحلية.

ويأتي ذلك على خلفية ورود تقارير عن نية "زوم" تعليق التعاون مع الجهات الرسمية في روسيا.

وأوضحت الشركات الأمريكية أن الحديث لا يدور عن قطع التعاون بل عن تغيير إجراءات بيع خدمات "زوم" إلى القطاع الحكومي في روسيا.

المصدر: RT