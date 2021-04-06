الكرملين: نافالني سيتلقى الخدمات الطبية اللازمة إذا كان يحتاج إليها حقا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المدون الروسي المعارض المسجون حاليا، أليكسي نافالني، سيتلقى الخدمات الطبية اللازمة إذا كان يحتاج إليها حقا.

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وخلال موجز صحفي علق بيسكوف على تقارير عن تدهور حالة نافالني الصحية في سجنه، قائلا إن هذه القضية تعد "من صلاحيات دائرة السجون الفيدرالية، المسؤولة الوحيدة عن تنفيذ كل الإجراءات الضرورية" الخاصة بالسجين. وأضاف: "بالطبع لا مجال للحديث هنا عن منح ظروف خاصة لواحد من السجناء".

وتابع بيسكوف: "هناك قواعد معينة، بما في ذلك للتعامل مع السجناء مرضى. وإذا كان الحديث يدور عن مرض حقيقة، فسيتم ضمان العلاج على المستوى المناسب المعمول به".

وأعلن بيسكوف إنه لا يعلم عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من ممثل منظمة العفو الدولية تخص سجن نافالني وظروفه، قائلا: "لا أملك معلومات عن وصول هذه الرسالة عبر قنوات دبلوماسية أو أي قنوات أخرى، فإنني لم أرها".

المصدر: "تاس"