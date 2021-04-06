روسيا تغرم "تيك توك" لعدم حجبها مواد حول مظاهرات غير مرخصة

غرمت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، شركة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي مبلغا يقارب 34 ألف دولار، لرفضها حجب مادة تحث قاصرين على المشاركة في مظاهرة غير مرخصة بموسكو.

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وجاء في نص قرار المحكمة أن الغرامة وهي 2,6 مليون روبل (حوالي 34 ألف دولار)، تم فرضها على الشركة بموجب مادة في قانون المخالفات الإدارية تخص المواد الإعلامية التي يكون الوصول إليها محدودا بموجب القوانين الروسية.

وفي الفترة من 11 فبراير وحتى 1 مارس كانت وكالة المراقبة في مجال حماية حقوق المستهلكين في روسيا تحرر محاضر بشأن حوادث انتشار مواد على شركة الإنترنت تحرض مراهقين على الخروج إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرات احتجاجية غير مرخصة.

وكانت الوكالة قد أعلنت أنها تخطط لرفع دعاوى لتغريم 7 مواقع للتواصل الاجتماعي، هي "تيك توك" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"فكونتاكتي" و"تلغرام" و"أودنوكلاسنيكي".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"