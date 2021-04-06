رئيس كازاخستان يتلقى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

تلقى رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه المكتب الرئاسي الكازاخستاني.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي: "تم تطعيم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ضد فيروس كورونا بلقاح سبوتنيك الروسي، اليوم الثلاثاء".

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وكتب والي في صفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء، "اليوم تلقى رئيس الدولة لقاح سبوتنيك V الذي ينتجه مجمع كاراغاندا الدوائي. ويشعر بحالة جيدة بعد تلقيه اللقاح، ولا توجد آثار جانبية".

وأضاف السكرتير الصحفي أن "الرئيس مقتنع بأن تطعيم مواطني كازاخستان وتشكيل مناعة جماعية سيسمح لنا بهزيمة فيروس كورونا وإزالة جميع القيود وضمان استعادة الحياة العادية للمواطنين والنشاط الاقتصادي".

وقال أولي إن رئيس الدولة دعا أيضا جميع سكان كازاخستان إلى التطعيم ضد COVID-19 في أقرب فرصة.

المصدر: نوفوستي