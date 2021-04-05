السلطات الروسية تمدد إبطاء "تويتر" حتى منتصف مايو القادم

أعلنت الوكالة الحكومية الروسية للمراقبة في مجال حماية حقوق المستهلكين، اليوم الاثنين، عن قرارها بتمديد عملية إبطاء سرعة أداء موقع "تويتر" حتى 15 مايو المقبل.

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وأوضحت الوكالة في بيان أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ شركة تويتر وللمرة الأولى قرا را بتغيير مبادئ وسرعة أداء خدمة إدارتها في أراضي روسيا، وما ترتب عليه من إزالة الجزء الكبير من المحتويات المحظورة"، قررت الوكالة "عدم الإقدام على الإجراء اللاحق وهو التجميد التام لعمل شبكة التواصل الاجتماعي في أراضي البلاد، مع تمديد إبطاء سرعة تويتر حتى 15 مايو".

وأبلغت الوكالة أيضا أن شينيد ماكسويني، نائبة الرئيس المكلفة بالسياسات العامة لشبكة "تويتر" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أبلغتها في 1 أبريل عن الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين التعامل مع المحتويات المحظورة.

وأضاف البيان أن الوكالة أوضحت لممثل تويتر، ردا على سؤاله حول شروط إلغاء إبطاء سرعة أداء "تويتر" في روسيا، أن على الشبكة إزالة "كل المحتويات المحظورة" من صفحاتها، مع ضمان أن تتم إزالتها بسرعة تتفق مع المعايير القانونية الروسية، والامتثال لجميع القواعد الروسية الخاصة بأداء شبكات التواصل الاجتماعي.

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وكانت وكالة المراقبة الروسية قد أعلنت في 10 مارس الماضي عن بدء "الإبطاء الابتدائي" لسرعة أداء "تويتر" في روسيا بسبب عدم قيام الشركة بإزالة المواد المحظور قانونيا في أراضي البلاد، مضيفة أنها ستواصل إجراءاتها ضد الشبكة، حتى حجب عملها بشكل تام، في حالة عدم امتثالها لمطالب الدولة الروسية.

المصدر: "تاس"