انخفاض عدد المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني في روسيا بنسبة 40% في عام 2020

نقلت وكالة أنباء "تاس" عن المركز الصحفي لوزارة الداخلية الروسية أن عدد الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في روسيا انخفض العام الماضي بنسبة 40٪.

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وقال المركز الروسي المختص في إفادة بهذا الشأن: "على مدى 12 شهرا من عام 2020، كشفت الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية 40989 جريمة تتعلق بممارسة غير قانونية من قبل مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية لنشاط عمالي في الاتحاد الروسي، وهذا العدد أقل بنسبة 40٪ مما كان عليه في عام 2019".

وأوضح المركز التابع للداخلية الروسية أن "عدد انتهاكات قواعد الدخول أو نظام الإقامة في البلاد انخفض هو الآخر(في عام 2020) إلى النصف. وفي المجموع ، تم الكشف عن أكثر من 204 آلاف مخالفة، أي أقل بنسبة 51.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له".

وذكرت وزارة الداخلية الروسية أنه في الظروف العادية يوجد ما بين 9 إلى 11 مليون مواطن أجنبي في روسيا، في حين أن عددهم في العام الماضي كان حوالي 5.5 مليون شخص، ونحو 900 ألف منهم لديهم تصاريح إقامة مؤقتة أو تصاريح إقامة دائمة، مشيرة إلى أن غالبية الأجانب الذين يدخلون روسيا، كما في السابق، يأتون من بلدان رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة).

المصدر: تاس