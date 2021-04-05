الأمن الفدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ويعتقل عنصرا كان يعتزم مهاجمة مركز للشرطة

تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من أحباط هجوم إرهابي والقبض على عنصر كان يعتزم استهداف مركز للشرطة باستخدام قنابل يدوية الصنع في مدينة كيسلوفودسك بمقاطعة ستافروبول.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان إنه تمكن بالعمل مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية، من إحباط عمل إرهابي بمقاطعة ستافروبول، وإلقاء القبض على مواطن روسي من مواليد 1996، أدين سابقا بجرائم حق عام، وكان يستعد لمهاجمة عناصر الأمن باستخدام العبوات الناسفة، خدمة لمنظمات إرهابية دولية".

وعثرت الشرطة الروسية على أدوات ومكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات، ومواد للتحريض على الإرهاب في مقر إقامته.

كما تم القبض أيضا على 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية على علاقة بالعنصر الإرهابي، ومتورطين في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا.

المصدر: نوفوستي