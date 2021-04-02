الكرملين: لم تظهر أعراض جانبية على بوتين بعد حقنة التطعيم الأولى

صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم تظهر عليه أي آثار جانبية بعد الحقنة الأولى من اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي.

إقرأ المزيد

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يعاني من أعراض جانبية بعد التطعيم بالقول: "لا، لا توجد أعراض".

وكان الرئيس الروسي قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بعيدا عن عدسات الكاميرات مساء يوم 23 مارس، وفسّر ذلك بالقول إن الاستعراض والتباهي ليسا ضروريين. وإذا أراد شخص تزوير شيء ما في هذه العملية، فليس من الصعب القيام بذلك بإظهار حقنة ليست دواء بل فيتامينات على الكاميرات.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق، إن نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تلقاه الرئيس الروسي، يعرفه فقط هو وطبيبه الذي اشرف على عملية التطعيم.

المصدر: نوفوستي