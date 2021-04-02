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وكالة: 55% من الروس يثقون في بوتين وفق استطلاع

أخبار روسيا

وكالة: 55% من الروس يثقون في بوتين وفق استطلاع
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أظهر استطلاع أجرته وكالة استطلاع روسية أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي".

ووفقا للاستطلاع، قال 55% من المستطلعين إنهم "يثقون" بالرئيس، و 34% "لا يثقون"، و 11% لم يعطوا إجابات.

وبحسب 59% من الذين شملهم الاستطلاع ، فإن بوتين "رئيس جيد" في منصبه.

ونفذ الاستطلاع مؤسسة "الرأي العام" (Public opinion fuindation)، وهي مؤسسة روسية غير حكومية مختصة بإجراء استطلاعات للرأي العام.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع في 26-28 من مارس الماضي وشمل 3 آلاف شخص في 73 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي

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