وكالة: 55% من الروس يثقون في بوتين وفق استطلاع
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أظهر استطلاع أجرته وكالة استطلاع روسية أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي".
ووفقا للاستطلاع، قال 55% من المستطلعين إنهم "يثقون" بالرئيس، و 34% "لا يثقون"، و 11% لم يعطوا إجابات.
وبحسب 59% من الذين شملهم الاستطلاع ، فإن بوتين "رئيس جيد" في منصبه.
ونفذ الاستطلاع مؤسسة "الرأي العام" (Public opinion fuindation)، وهي مؤسسة روسية غير حكومية مختصة بإجراء استطلاعات للرأي العام.
وأجرت المؤسسة الاستطلاع في 26-28 من مارس الماضي وشمل 3 آلاف شخص في 73 منطقة روسية.
المصدر: نوفوستي