وكالة: 55% من الروس يثقون في بوتين وفق استطلاع

أظهر استطلاع أجرته وكالة استطلاع روسية أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي".

ووفقا للاستطلاع، قال 55% من المستطلعين إنهم "يثقون" بالرئيس، و 34% "لا يثقون"، و 11% لم يعطوا إجابات.

وبحسب 59% من الذين شملهم الاستطلاع ، فإن بوتين "رئيس جيد" في منصبه.

ونفذ الاستطلاع مؤسسة "الرأي العام" (Public opinion fuindation)، وهي مؤسسة روسية غير حكومية مختصة بإجراء استطلاعات للرأي العام.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع في 26-28 من مارس الماضي وشمل 3 آلاف شخص في 73 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي