مركز "غاماليا" يطور آلية لتحديث لقاح "سبوتنيك V" خلال يومين إذا اقتضت الحاجة

أعلن مركز "غاماليا" الروسي، الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V"، أنه تمكن من تطوير آلية تسمح له بتحديث اللقاح المضاد للفيروس في مدة لا تتجاوز اليومين، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأوضح مدير مركز "غاماليا"، ألكسندر غينتسبرغ، اليوم الجمعة، إن "هذه الآلية هي نفسها التي تعتمد على ناقلات الفيروسات الغدية، حيث يتم تصنيع تسلسل جديد خلال يوم واحد من خلال تسلسل بروتين سبايك (الموجود على سطح الفيروس) بهيكل أولي متغير، وفي اليوم التالي تتم إضافته في ناقلات الفيروس الغدية المستخدمة، وعمليا يصبح لدينا بنية معدلة وراثيا، مما يسمح باستخدامها كلقاح جاهز".

وقال غينتسبرغ إن موضوع النقاش في هذا السياق حاليا هو ما إذا كان من الضروري في هذه الحالة إجراء جميع مراحل اختبار لقاح جديد، مشيرا إلى أنه في التجارب العالمية توجد أمثلة عندما تم اختبار عقار ما على عينة محدودة تصل إلى 100 شخص للتحقق والتأكد من نجاعته.

وأوضح أنه "إذا أعطت الاختبارات نفس النجاعة، ولكن ضد سلالة جديدة، يمكن إذا إطلاق عملية الإنتاج على الفور.

المصدر: RT + نوفوستي